Мурманский морской рыбный порт продолжает реализацию своей инвестпрограммы
На Угольной базе ММРП на днях закончен монтаж портального крана «Сокол». Эта площадка рыбного порта выбрана для установки новой техники неслучайно. Она используется для перевалки генеральных грузов, а имеющиеся здесь краны уступают «Соколу» по характеристикам.
- Грузоподъёмность нового крана – до 32 тонн, - рассказывает начальник комплекса механизации ММРП Валерий Удалов. - Вылет стрелы – до
Новичок будет задействован в перевалке грузов для арктических проектов, например, для компании «Газпромнефть-Снабжение», которая арендует часть территории Угольной базы. Это второй кран, приобретённый портом за последние два года. До этого техника такого калибра не покупалась более 20 лет. И лишь после приватизации, состоявшейся в декабре 2015 года, на предприятии начались инвестиции в материальную базу.
А 21 апреля порт приобрёл 5-тонный дизельный погрузчик.
- Новый погрузчик отличается не только высокой грузоподъёмностью, но и оснащён закрытой обогреваемой кабиной, - рассказывает начальник перегрузочного комплекса ММРП Эдуард Малашенков. – Для погрузчиков, задействованных в выгрузке рыбы, это неудобно, так как докер-механизатор постоянно выходит из кабины, чтобы застропить груз или, наоборот, отцепить стропы. Зато такая кабина защищает от пыли и осадков. Поэтому 5-тонная машина будет использоваться в работах на новой площадке для размещения и перевалки генеральных грузов, которую мы оборудовали в Южном районе порта.
Новая площадка, известная как 27-й участок, расположена за зданием административно-бытового корпуса Южного района.