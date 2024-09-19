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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.24 12:30

Мурманский морской рыбный порт прорабатывает проект организации мест межрейсовой стоянки рыболовного флота

Мурманский морской рыбный порт (ММРП) прорабатывает проект организации мест межрейсовой стоянки рыбопромыслового флота. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Бородин в ходе круглого стола «Логистика рыбы и морепродуктов» на VII Международном рыбопромышленном форуме.

Как сообщает корреспондент ИАА «ПортНьюс», Андрей Бородин отметил, что российские рыбаки столкнулись с проблемой межрейсовой стоянки флота, так как с 1 августа 2024 года российским судам запрещено находиться в портах Норвегии больше семи суток. При этом раньше ежегодно более 100 российских судов «зимовало» в портах этого государства.

«Теперь все эти суда сейчас будут распределяться по портам Севера и Северо-Запада. Так как Мурманск наиболее ближняя локация, то большая часть судов рассчитывает на стоянку в Мурманске. При этом причалов для этих целей нет, поэтому вопрос межрейсовой стоянки очень актуален», — пояснил руководитель ММРП.

Мурманский морской рыбный порт считает перспективным и востребованным развитие этого направления. «Для этих целей ММРП считает необходимым определить места для межрейсовой стоянки судов. Мы не видим необходимости для этого строить капитальные причалы. С этой задачей могут справиться плавпричалы, относительно недорогие, которые можно возвести в заливе. В этой части у нас есть определенный объект, называется база газации, который находится на левом берегу Кольского залива. Мы планируем там обустройство двух или трёх плавпричалов, которые позволят единовременно швартоваться 16 судам. То есть там планируется обеспечить именно стоянку», — поделился планами Андрей Бородин.

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