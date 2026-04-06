Региональное объединение работодателей отметило 35-летие деловой конференцией «Бизнес-весна 2026»
Мурманская область. Арктика (16+)06.04.26 12:00

Мурманский морской рыбный порт с 15 апреля 2026 года переходит на самостоятельное выполнение стивидорных работ на Северном грузовом районе

Генеральный директор АО «ММРП» А.В. Бородин на официальном сайте предприятия разместил обращение к партнёрам, в котором говорится о том, сложившаяся в настоящий момент геополитическая обстановка требует срочных мер по повышению уровня безопасности мореплавания и стоянки судов, транспортной безопасности, обеспечению единой технологии перегрузочных процессов на всей акватории порта.

В соответствии с п. 2 ч. 1. ст. 16 Федерального закона № 261-ФЗ, операторы морских терминалов и иные владельцы объектов инфраструктуры морского порта обязаны, в том числе, осуществлять эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта в соответствии с требованиями обеспечения промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности и требованиями технических регламентов.

Северный грузовой район АО «ММРП» является одним из ключевых элементов в системе обслуживания рыбопромыслового флота региона, обеспечивая перевалку охлажденной и мороженой рыбопродукции, её хранение, а также терминальную обработку, снабжение и отстой судов.

В период частного управления данный район функционировал с привлечением сторонних организаций на неурегулированных договорных условиях.

В соответствии с федеральным законом 261-ФЗ, приказами Минтранса России №182 от 09.07.2014, №51 от 01.04.2009, а также Правилами оказания услуг по перевалке грузов, АО «ММРП» с 15 апреля 2026 года переходит на самостоятельное выполнение стивидорных работ на Северном грузовом районе.

На основании вышеизложенного, все погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание судов у причалов Северного района будут производиться исключительно штатными стивидорными бригадами и специализированной техникой АО «ММРП».

АО «ММРП» гарантирует сохранность грузов и соблюдение сроков обработки в соответствии с суточными графиками.

 

