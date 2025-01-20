Мурманский морской рыбный порт в 2024 году обработал 418,2 тысячи тонн грузов

В 2023 году объём перевалки ММРП составлял 312,6 тысячи тонн. Таким образом, в прошлом году показатель вырос на 33,8%.

Как пишет «Интерфакс», в структуре грузов рыбного порта традиционно большую часть составляет рыбопродукция. По итогам 2024 года Мурманский морской рыбный порт обработал 278,2 тысячи тонн рыбы против 259,9 тысячи тонн в 2023 году, или на 7% больше.

Выросла также перевалка нефтепродуктов - до 129,1 тысячи тонн против 45,1 тысячи тонн в 2023 году (рост в 2,9 раза).

В 2024 году АО «ММРП» начал перевалку мороженой крабовой продукции в рефконтейнерах. Всего за год было отправлено 1,8 тысячи тонн такого груза.