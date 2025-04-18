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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.25 11:30

Мурманский морской рыбный порт в I квартале 2025 года сократил объём перевалки рыбной продукции на 24%. Но всё условно

АО «Мурманский морской рыбный порт» принял участие в стратегической сессии, посвященной перспективам развития Мурманского морского торгового порта и всего Мурманского транспортного узла. Мероприятие состоялось 15 апреля и было организовано совместно с консалтинговой компанией ООО «Технологии Доверия». Среди участников мероприятия были представители стивидорных компаний, государственных органов и крупнейших российских корпораций — ГК «Росатом» и ОАО «Российские железные дороги».

Как сообщает vk.com/mmrp, в рамках плана мероприятий состоялся круглый стол, который посетил Андрей Бородин. Выступив с докладом, он сообщил о текущих показателях работы рыбного порта, особо отметив, что ключевая задача АО «ММРП» состоит в поддержании стабильной деятельности рыбохозяйственного комплекса.

Отмечено достижение рекордных показателей работы порта в 2024 году. Вместе с тем было обращено внимание на существенный спад грузопотока рыбопродукции в первых трёх месяцах 2025 года и общим снижением объёмов вылова в Северном рыбохозяйственном бассейне (-38,8%).

АО «Мурманский морской рыбный порт» (ММРП) сократило в первом квартале 2025 года объём перевалки рыбной продукции на 24% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом на стратегической сессии «Перспективы развития Мурманского морского торгового порта» рассказал генеральный директор порта Андрей Бородин.

«Грузооборот порта сильно зависим от объёма добычи водных биоресурсов. В 2024 году мы достигли рекордных показателей. По рыбопродукции — лучший показатель, начиная с 2010 года, а по общему грузообороту — за последние 18 лет. Но всё условно. Эти рекорды были достигнуты, потому что был хороший вылов, неплохая мойвенная путина. Мы со своей стороны предприняли все усилия для качественного обслуживания наших партнёров. Но 2025 год другой, мы сейчас находимся в падении. Поэтому ко всем рекордам я отношусь осторожно», — пояснил генеральный директор ММРП.

Как уточнил Андрей Бородин, наряду с перевалкой рыбной продукции, порт продолжит развитие в том числе и как береговая база для всего Северного рыбохозяйственного бассейна. «Это означает, что мы должны иметь современные холодильники, достаточную береговую причальную инфраструктуру для обслуживания рыбаков, в том числе и для стоянки судов. Мы должны развивать судоремонтные мощности. При этом мы можем создать любые условия, но если рыба пойдет в другие порты, то все это развитие бесполезно. Поэтому нужна поддержка именно на нормативном уровне, со стороны региональных и федеральных властей в том, чтобы Мурманск оставался рыбной столицей», — отметил Андрей Бородин.

 

 

Фото: https://vk.com/mmrp1934?z=photo-229572451_456239181%2Fd26c158221977dcb85

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