Мурманский морской торговый порт готовит технику к зиме

По окончании летнего сезона Мурманский морской торговый порт проводит плановое переоснащение техники, необходимой для работы в зимний период.

Как сообщает пресс-служба АО «ММТП», специалисты предприятия уже провели: ревизию и восстановление ссыпных рукавов и фартуков конвейеров, проверку систем отопления кабин на колесных погрузчиках, проверку светового оборудования, замену аккумуляторов, выработавших свой ресурс, ревизию снегоуборочной техники, подготовку щеточного оборудования для установки на тракторы.

В ближайшее время планируется оснастить машины дополнительными светодиодными прожекторами, установить подогрев зеркал заднего вида на погрузчики «Liebherr».

Завершение подготовительных работ запланировано к 31 октября.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257558%2Fwall-149919532_4263