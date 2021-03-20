Не так давно в Мурманском морском торговом порту прошла десятая по счёту зимняя детская Спартакиада. Портовики семьями приезжали на турбазу «Теремок», чтобы активно провести свой выходной день. Предлагаем вспомнить, как это было – мы подготовили целый фотоальбом в нашей группе «ВКонтакте» и видеоролик.

А уже в субботу, 20 марта, на турбазе состоится тридцатая взрослая Спартакиада. Участники смогут сыграть в мини-футбол, саамский футбол, пройдут соревнования по лыжным гонкам, настольному теннису, перетягиванию каната. Желающие смогут испытать себя на полосе препятствий или поучаствовать в гонках на финских санях.

Гвоздем мероприятия станет мастер-класс по виндсерфингу, который проведут представители яхт-клуба АО «ММТП» во главе с многолетним лидером российского зимнего виндсерфинга, чемпионом мира, СССР и России по этому виду спорта Вячеславом Мальцевым. Впервые пройдет игра в снежки по правилам «Юкигассен». Одним словом, Мурманский морской торговый порт и спорт неразделимы! #ММТП_Мы_выбираем_здоровье

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим», отмечающие в этом году 20 лет. АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.