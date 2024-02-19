Мурманский морской торговый порт наращивает объёмы погрузки

За прошлую неделю, с 12 по 18 февраля, в Мурманском морском торговом порту было выгружено 4626 вагонов, было погружено 6 судов.

Общий объём погрузки в этот период составил 404938 тонн - самый большой показатель за последние четыре недели.

По состоянию на воскресенье, 18 февраля, в порту под обработкой находилось 5 судов

Портовики продолжают обрабатывать грузы 24 часа в сутки и без выходных, отмечает пресс-служба АО «ММТП».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254297%2Falbum-149919532_00%2Frev