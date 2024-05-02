Мурманский морской торговый порт НТК помогает в уборке города-героя

Мурманск готовится к майским праздникам. Помощь в обновлении города после зимы вновь оказывает Мурманский морской торговый порт НТК.

Мобильные вакуумные погрузчики предприятия вышли на улицы Мурманска, чтобы помочь работникам муниципальных служб в этой работе.

Техника является одной из лучших в своем классе и предназначена для уборки дорог и технологических проездов. Такие машины ещё называют «вакуумными пылесосами». Такое название они получили благодаря способности при работе создавать внутри специального бункера высокоразреженный вакуум.

Помощь со стороны ММТП будет оказана комплексно. Она включает очистку дорожного полотна, сбор высыпанного за зимний период песка, транспортировку и выгрузку собранного материала на специально оборудованную площадку.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254779%2Fwall-149919532_3832