Мурманский морской торговый порт НТК стал участником масштабного форума «КультАрктика»

В Мурманской области прошёл форум «КультАрктика», который приурочили ко Дню образования региона. Пленарная дискуссия с участием губернатора Андрея Чибиса и известного телеведущего Андрея Малахова стала ключевым мероприятием масштабного форума. В нём приняли участие более пятисот человек – представители муниципальных образований и учреждений культуры Мурманской области, органов управления культурой, туризмом и экономикой из Санкт-Петербурга, Архангельска и Республики Карелия, креативные предприниматели и творческая интеллигенция. Спикером секции «Креативные индустрии в тяжелой промышленности» стал заместитель исполнительного директора, директор по производству Мурманского морского торгового порта НТК Виталий Власов. Собравшиеся обсудили важность креативного подхода в организации работы больших производств.

«Мурманский морской торговый порт активно внедряет цифровизацию. За последние 15 лет мы посетили порты по всему миру и взяли самое лучшее, посмотрели, что можно внедрить у нас на предприятии. Например, информационно-логистическая система ILSAR, благодаря которой мы можем отслеживать все операции с грузом на каждом его этапе - от пункта отгрузки до момента отправки с территории ММТП», - отметил Виталий Власов.

Вместе с тем ММТП НТК включился в процесс увеличения производительности труда. В тесном взаимодействии с командой Производительность.рф создаётся культура высокой производительности и эффективности среди работников организации. Например, снижаются издержки при пересменке - внедряется электронная выдача оборудования.

«В этом году мы оснастили все портальные краны датчиками, которые позволят проанализировать выходы из строя оборудования, наработку, правильно расставить производственные мощности и тем самым нарастить производительность», - пояснил директор по производству ММТП.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254889%2Fwall-149919532_3913