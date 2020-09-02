Мурманский морской торговый порт отмечает день рождения

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 105-й годовщине со дня основания Мурманского морского торгового порта.

Праздник начался с открытия бюста Валериану Евгеньевичу Ляхницкому, одному из основателей порта.

Далее отличившихся работников предприятия отметили почётными грамотами и благодарственными письмами от руководства города и региона.

– Мурманский морской торговый порт – одно из немногих предприятий, которое определяло и определяет судьбу Мурманска, – обратился к собравшимся Евгений Никора. – Он прошёл с мурманчанами мирное время и военное лихолетье, вместе с городом строился, воевал и развивался, поэтому занимает особое место в сердцах мурмнчан. И сейчас от порта во многом зависит развитие города, ведь это крупнейший налогоплательщик и работодатель Мурманска. Готовиться к 105-летию столицы Заполярья мы тоже будем вместе с портом.

Торжественные мероприятия завершились увлекательной экскурсией в музее предприятия, где был продемонстрирован новый мультимедийный комплекс с большим набором интерактивных функций. На презентацию также были приглашены учащиеся гимназии № 8, на базе которой успешно работают подшефные торговому порту транспортно-логистические классы.

– 105 лет жизни, развития, успехов и достижений Мурманского морского торгового порта начинались с простых созидательных шагов и поступков тех, кто в начале ХХ века пришёл на берега Кольского залива. В прошлом году мы выпустили книгу с уникальными материалами о жизни и работе Валериана Евгеньевича Ляхницкого, а в этом – устанавливаем бюст, который, я надеюсь, станет еще одной достопримечательностью Мурманска, – подчеркнул председатель совета директоров АО «ММТП» Александр Масько.

Стоит отметить, что между администрацией областного центра и Мурманским морским торговым портом подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, благодаря которому реализуются полезные общественные инициативы, воплощаются в жизнь важнейшие городские проекты. Это благоустройство общественных территорий и дворов, развитие профильного образования, поддержание экологической безопасности в городе, трудоустройство молодёжи.