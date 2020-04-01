Мурманский морской торговый порт отмечен в конкурсе «Лидер отрасли»

Экспертная комиссия Федерального агентства морского и речного транспорта подвела итоги ежегодного конкурса «Лидер отрасли» за 2019 год. АО «Мурманский морской торговый порт» был отмечен дважды. Предприятие удостоено дипломов в номинациях «Морская стивидорная компания» и «Субъект транспортной инфраструктуры в сфере транспортной безопасности».

Конкурс «Лидер отрасли» был учрежден в 2013 году в целях эффективного выполнения социально-экономических задач, направленных на популяризацию достижений и повышение престижа отрасли морского и речного транспорта. Он проводится среди подведомственных Росморречфлоту и российских коммерческих организаций морского и речного транспорта.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Порт находится в незамерзающей акватории Кольского залива Баренцева моря и обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. Порт является универсальным и обрабатывает широкую номенклатуру генеральных и навалочных грузов, в том числе в арктическом направлении. В 2019 году порт обработал свыше 17,5 млн тонн различных грузов. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Наша справка:

АО «Мурманский морской торговый порт» входит в группу компаний СУЭК – одной из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейшего в России производителя угля, крупнейшего поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, одного из ведущих производителей тепла и электроэнергии. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.