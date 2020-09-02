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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.20 16:50

Мурманский морской торговый порт отметил свой 105-летний юбилей

Сегодня в сквере перед Морским вокзалом г. Мурманска в рамках празднования 105-летия АО «Мурманский морской торговый порт» состоялась церемония открытия бюста Валериану Евгеньевичу Ляхницкому - выдающемуся российскому инженеру, портостроителю.

«Валериан Евгеньевич был тем, кто принимал ключевое решение в определении места строительства будущего порта и определил вектор его развития на столетие вперед. Сегодня мы открываем бюст этому выдающемуся человеку. В этом – знак нашего уважения и признательности тем, кто был первыми, символ преемственности поколений», - отметил в своем приветственном слове генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Напомним, в 1914 году В. Ляхницкий возглавил проведение изыскательских работ на побережье Кольского полуострова. Их итогом стало определение места будущего Мурманского морского порта и начало его строительства. После этого 1 сентября 1915 года к временной пристани пришвартовался пароход «Дротт», а еще через год был заложен город, получивший название Романов-на-Мурмане, а позже – Мурманск.

«105 лет жизни, развития, успехов и достижений Мурманского морского торгового порта начинались с простых созидательных шагов и поступков тех, кто в начале 20 века пришел на берега Кольского залива. В прошлом году мы выпустили книгу с уникальными материалами о жизни и работе Валериана Евгеньевича Ляхницкого, а в этом - устанавливаем бюст, который, я надеюсь, станет ещё одной достопримечательностью Мурманска», - подчеркнул председатель совета директоров АО «ММТП» Александр Масько.

Бюст была изготовлен на основе семейных фотографий правнуком Валериана Ляхницкого – Олегом Ляхницким и стал первым монументом, который увековечил память о выдающемся российском инженере. На церемонии в Мурманске присутствовал внук основателя Мурманского морского торгового порта Юрий Сергеевич Ляхницкий.

«Сегодня очень счастливый день для всех, кто понимает, что нельзя забывать тех, кто вложил свои силы, разум и душу в развитие нашей страны. Валериан Евгеньевич наметил эту точку на Мурмане, которая оказалась так необходима для нашей страны. Благодарю руководство порта за реализацию этого проекта», - отметил внук основателя порта Юрий Ляхницкий.

В качестве подарка ко Дню рождения Мурманского морского торгового порта Юрий Сергеевич передал руководству предприятия ценный документ - книгу 1918 года, которая, по сути, является оригиналом проектной документации по созданию Мурманского морского торгового порта и фотографии из личного архива.

После церемонии открытия памятника губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава администрации г. Мурманск Евгений Никора вручили почетные награды и благодарственные письма сотрудникам градообразующего предприятия.

«Вот уже 105 лет порт идёт с городом рука об руку. Сегодня порт – это флагман городской экономики и ворота Северного морского пути. Точка, которая была выбрана для строительства порта, сегодня является основой для создания морского логистического хаба для Северного морского пути. Несмотря на то, что порт – предприятие коммерческое, он очень многое делает для развития города с точки зрения благоустройства, восстановления истории и образования. Именно такой социально ответственный бизнес дорогого стоит. Всех работников предприятия и мурманчан поздравляю с этим праздником!», - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Сегодня важная дата – 105 лет со дня образования ММТП. Это не просто история города - это история Кольского края. Вот уже 105 лет порт работает и выполняет задачи на благо страны. Мы гордимся тем, что наш порт не только входит в число лучших Северо-Запада, но и всей страны. Всему коллективу - большое спасибо за труд и за продолжение традиций, заложенных прошлыми поколениями портовиков!», - подчеркнул председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

«Мурманский морской торговый порт – одно из немногих предприятий, которое определяло и определяет судьбу Мурманска. Он прошел с мурманчанами мирное время и военное лихолетье, вместе с городом строился, воевал и развивался, поэтому занимает особое место в сердцах мурманчан. И сейчас от порта во многом зависит развитие города, ведь это крупнейший налогоплательщик и работодатель Мурманска. Готовиться к 105-летию столицы Заполярья мы тоже будем вместе с портом», - поздравил с юбилеем портовиков глава администрации г. Мурманск Евгений Никора.

Сорок пять сотрудников Мурманского морского торгового порта сегодня были награждены почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами губернатора Мурманской области, Мурманской областной Думы, главы администрации г. Мурманска. В заключение праздничных мероприятий состоялось открытие нового мультимедийного комплекса в музее ММТП, а совместно с учащимися транспортно-логистического класса гимназии № 8 г. Мурманска портовики высадили новые деревья.

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