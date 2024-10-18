Мурманский морской торговый порт побил рекорд предыдущих лет, обработав 150-й Capesize

Мурманский морской торговый порт обработал 150 судов класса Capesize за всю историю программы приёма судов такого класса в порту.

Первый Capesize пришвартовался к причалу Мурманского морского торгового порта в 2000 году. С каждым годом их количество увеличивалось, и сегодня мы отправили уже 150 по счёту судно этого класса.

Общий объём погрузки на сухогрузы этого класса в порту с 2000 года составил 22,9 млн тонн. Номенклатура погрузки на «кейпы» в ММТП - уголь, нефтекокс, железорудный концентрат и железорудные окатыши.

Евгений Никулин, главный диспетчер: «Увеличение дедвейта обрабатываемых судов – одно из ключевых направлений в развитии современных морских транспортных перевозок. Глубины Кольского залива, опыт специалистов ММТП и соответствующая техника позволяют успешно проводить погрузочно-разгрузочную работу и с каждым годом количество обработки таких судов в порту только растёт».

Особенно интенсивная работа по обработке «кейпов» началась пять лет назад. В 2022 году в Мурманском морском торговом порту было принято 25 судов данного типа, в 2023-ем уже 35. В этом году мы побили рекорд предыдущих лет и уже загрузили 42 Capesize.

Capesize - одно из самых больших типов судов в современном торговом флоте. Средняя длина - 280-300 метров, грузоподъёмность от 150 тысяч тонн.

Фото из архива ММТП: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257563%2Falbum-149919532_00%2Frev