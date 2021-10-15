Мурманский морской торговый порт поддержал Фестиваль музеев Арктики

Сегодня в столице Кольского Заполярья прошло торжественное открытие Фестиваля арктических музеев «Museum crossing Arctic World». Мероприятие объединило ведущие музеи Арктических регионов Российской Федерации. Организаторами являются Министерство культуры Мурманской области и Мурманский областной краеведческий музей. Генеральный партнёр фестиваля АО «Мурманский морской торговый порт».

«С областным краеведческим музеем Мурманский морской торговый порт сотрудничает более десяти лет, помогая ему на правах старшего брата. И сегодня наш визит сюда - не случайность, так как предприятие является крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне Российской Федерации, по праву именуясь арктическим портом или воротами в Арктику», - отметил на церемонии открытия фестиваля коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

На протяжении трех дней гости фестиваля смогут увидеть уникальные музейные коллекции и культурно-просветительские проекты, поделятся опытом работы в сфере музейного туризма, а также обсудят актуальные вопросы. Одной из тем мероприятия станет история градообразующих предприятий, которые стояли у истоков становления арктических регионов и являются флагманами развития территорий сегодня.

Как рассказывает начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева, за последние годы силами областного краеведческого музея и градообразующего предприятия было реализовано множество проектов, в том числе на базе Мурманского морского торгового порта. Особую гордость вызывает выставка уникального двенадцатиметрового коллажа «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее» Евгения Федоровича Бартольда. Он состоял из панорам довоенного Мурманска, которые 72 года хранились в запасниках областного краеведческого музея.

Напомним, Мурманский морской торговый порт является социально-ориентированным предприятием, регулярно оказывая поддержку социальным учреждениям Мурманска, таким как Мурманский центр социальной помощи семье и детям, Мурманский центр помощи детям «Ровесник», клуб молодых инвалидов «Валентина-плюс» и другим. Помимо этого, градообразующее предприятие занимается облагораживанием территории областного центра – ежегодно высаживаются цветы, кусты и деревья, проводятся субботники, силами портовиков возводятся детские площадки.