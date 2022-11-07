Мурманский морской торговый порт помог провести соревнования по лёгкой атлетике

В столице Кольского Заполярья состоялись прошли XIX традиционные соревнования по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта России, серебряного призёра XXVIII Олимпийских игр в Афинах 2004 года Ларисы Кругловой. Мурманский морской торговый порт традиционно выступил партнером в проведении состязаний.

Почётными гостями мероприятия стали заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, депутат областной Думы Михаил Ильиных, председатель мурманского спорткомитета Константин Бережный, депутат горсовета и директор Центра «Стратегия» Ирина Андреева, призер Олимпийских игр Олеся Зыкина, а также именитые тренеры и судьи. Лариса Круглова поблагодарила собравшихся за дружескую поддержку, незабываемые эмоции и спортивный дух.

На соревнование приехали не только жители Мурманской области, но и Великого Новогорода и Петрозаводска. Соревнования проходили в нескольких номинациях: на 60 метров, на 1000 метров, а также эстафеты 4х200 метров.

«Мурманский морской торговый порт на протяжении нескольких лет поддерживает проведение традиционных соревнований по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта России, призера Олимпийских игр в Афинах Ларисы Кругловой. Эти соревнования уже стали важной традицией спортивной жизни Мурмана. Благодаря им, у наших спортсменов появляется возможность проявить себя! Сейчас это особенно важно. Мурманский морской торговый порт - за спорт», - отметила начальник Отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова.

В завершении состязаний для юных легкоатлетов и новичков физкультуры устроили мастер-класс. Получился настоящий спортивный праздник, который надолго запомнят и спортсмены, и гости мероприятия.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250337%2Fwall-149919532_2816