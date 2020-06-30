Мурманский морской торговый порт посетил сенатор Константин Долгов

На территории градообразующего предприятия состоялась встреча генерального директора АО «Мурманский морской торговый порт» Алексея Рыкованова и члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Мурманской области Константина Долгова. Целью визита сенатора стало знакомство с Мурманским морским торговым портом, его экологическими и социальными проектами.

«Мурманский морской торговый порт – старейшее предприятие города и региона, которое соединяет Крайний Север России с многими логистическими центрами мира. При этом наше предприятие является социально ответственным, динамично развивается, реализует крупные проекты в природоохранной сфере и уделяет большое внимание благоустройству города и социальной поддержке жителей», - отметил А. Рыкованов.

В рамках встречи генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов рассказал о деятельности предприятия, его роли в логистической системе Арктики и реализации масштабной экологической программы порта. Константин Долгов отметил важность участия предприятий в поддержке системы образования, спорта и физкультурного движения. Как о примере подобной работы на встрече шла речь о транспортно-логистическом классе на базе гимназии №8 г. Мурманска, созданного по инициативе АО «ММТП», и поддержке со стороны предприятия хоккейного клуба «Мурман», выступающего в Суперлиге Чемпионата России по хоккею с мячом.

В завершение визита генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов и сенатор от Мурманской области Константин Долгов отправились на производственную площадку, чтобы познакомить гостя с технологическими процессами предприятия и его основными экологическими проектами.