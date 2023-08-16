Мурманский морской торговый порт посетила делегация представителей средств массовой информации Египта, Индии, Турецкой Республики

Их цель – знакомство с возможностями Северного морского пути, включая продвижение экологических преимуществ арктического судоходства на основе применения устойчивых атомных технологий. Визит был организован Госкорпорацией «Росатом».

Посещение ММТП стало частью знакомства с Заполярным краем. Гости познакомились с историей и сегодняшним днём ММТП.

«Я очень впечатлён визитом в Мурманский порт и самим городом. Я приехал издалека, и для меня это очень положительный и очень необычный опыт – у вас такой регион, где есть полярная ночь и полярный день, когда можно проснуться в два часа ночи, и все ещё видеть, что за окном светло. И, конечно же, важна роль и работа самого порта. Я был в хорошем смысле поражён и впечатлён тем, что здесь увидел - и Мурманском, и портом. Я хочу поблагодарить за возможность приехать сюда», - сказал журналист новостного канала «Times Now» (Индия) Чоудри Шринджой.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252604%2Fwall-149919532_3351