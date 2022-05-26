Мурманский морской торговый порт посетили студенты и преподаватели Мурманского арктического государственного университета

Юноши и девушки проходят обучение по двум направлениям – финансы и логистика. Именно поэтому для них было важно познакомиться с деятельностью старейшего предприятия Мурманска, его историей и традициями.

Как отметил на встрече со студентами заместитель исполнительного директора по экономике и финансам - финансовый директор АО «ММТП» Игорь Воронов, на протяжении своей истории предприятие всегда являлось лидером отрасли, а проекты, которые воплощались в жизнь на его площадке, по праву становились примерами наилучших практик в организации производственной деятельности, экологии, социальной сфере.

«Мы неизменно ориентируемся на максимально высокую планку требований и результатов. В этом заинтересованы как работники предприятия, так и все мурманчане, поскольку ритмично функционирующий порт – это рабочие места, налоговые отчисления, участие в благоустройстве городских пространств, поддержка социальных, культурных инициатив, развитие физической культуры и спорта города и региона», - отметил Игорь Воронов.

В рамках состоявшейся беседы будущие финансисты и логисты продемонстрировали не только знание предмета, которому они решили посвятить свое будущее, но также человеческую и профессиональную заинтересованность, а ещё – проявили инициативу и высказали конкретные предложения о возможном сотрудничестве АО «ММТП» и представителей студенчества региона. После обмена мнениями гости посетили смотровую площадку и музей предприятия.

«Спасибо Мурманскому морскому торговому порту» за гостеприимство и увлекательную экскурсию для студентов!» - отметила после состоявшихся встреч сопровождавшая своих студентов руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Фото: https://vk.com/murport51?w=address-149919532_54004&z=photo-149919532_457248884%2Fwall-149919532_2547