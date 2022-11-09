Мурманский морской торговый порт поздравил студентов с Днём первокурсника

Накануне в Мурманском областном драматическом театре студенты-первокурсники собрались на торжественное празднование Дня первокурсника. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Не так давно стало известно о создании единого Арктического университета. Напомним, эта инициатива уже получила одобрение наблюдательного совета МГТУ. Ожидается, что процесс реорганизации завершится в 2023 году.

«Студенчество – это рубеж между школьной и взрослой жизнью. Сегодня не только вы, но и все мы находимся на пороге очень сильных изменений. И нам повезло жить здесь, в столице Арктики, ведь Мурманская область – уникальная территория. Без ресурсов, которыми богат наш регион, не может работать не только российская, но и мировая промышленность. Арктика – это большие перспективы и широкие возможности. Вы сделали правильный выбор, когда поступили в мурманские высшие учебные заведения», - отметил глава региона Андрей Чибис.

Почётными гостями мероприятия стали и представители Мурманского морского торгового порта. Старейшее предприятие города поздравило студентов с началом этого нелегкого, но очень интересного пути, а ректорам Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета портовики подарили сертификаты на экскурсию в АО «ММТП».

«Вы стали первокурсниками – людьми, который начали самостоятельный путь в выбранной вами профессии. Эта дорога не будет легкой. Как специалист в транспортно-логистической сфере могу сказать, что простых путей не бывает в принципе. Но в ваших силах сделать так, чтобы маршрут был верным. Груз, который находится на вашем корабле, - правильным. Чтобы он был надежно закреплен. А в порту назначения – вас ждали и были вам рады. И помните, что вас всегда ждут дома. Потому что у всех всегда должен быть родной причал!», - напутствовала начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова.

В завершении праздника студентов ожидала игра КВН, в рамках которой на сцену вышли команды из учебных заведений Мурманска.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнёрами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250350%2Fwall-149919532_2819