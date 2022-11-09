Начал работу Единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки населенияСемь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.11.22 13:30

Мурманский морской торговый порт поздравил студентов с Днём первокурсника

Накануне в Мурманском областном драматическом театре студенты-первокурсники собрались на торжественное празднование Дня первокурсника. В  мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Не так давно стало известно о создании единого Арктического университета. Напомним, эта инициатива уже получила одобрение наблюдательного совета МГТУ. Ожидается, что процесс реорганизации завершится в 2023 году.

«Студенчество – это рубеж между школьной и взрослой жизнью. Сегодня не только вы, но и все мы находимся на пороге очень сильных изменений. И нам повезло жить здесь, в столице Арктики, ведь Мурманская область – уникальная территория. Без ресурсов, которыми богат наш регион, не может работать не только российская, но и мировая промышленность. Арктика – это большие перспективы и широкие возможности. Вы сделали правильный выбор, когда поступили в мурманские высшие учебные заведения», - отметил глава региона Андрей Чибис.

Почётными гостями мероприятия стали и представители Мурманского морского торгового порта. Старейшее предприятие города поздравило студентов с началом этого нелегкого, но очень интересного пути, а ректорам Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета портовики подарили сертификаты на экскурсию в АО «ММТП».

«Вы стали первокурсниками – людьми, который начали самостоятельный путь в выбранной вами профессии. Эта дорога не будет легкой. Как специалист в транспортно-логистической сфере могу сказать, что простых путей не бывает в принципе. Но в ваших силах сделать так, чтобы маршрут был верным. Груз, который находится на вашем корабле, - правильным. Чтобы он был надежно закреплен. А в порту назначения – вас ждали и были вам рады. И помните, что вас всегда ждут дома. Потому что у всех всегда должен быть родной причал!», - напутствовала начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова.

В завершении праздника студентов ожидала игра КВН, в рамках которой на сцену вышли команды из учебных заведений Мурманска.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнёрами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250350%2Fwall-149919532_2819

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Спрос на бухгалтеров в Мурманской области вырос на 11%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 42 копейки, доллар укрепился на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Почти 4,9 млн рублей возвращены потребителям в этом году благодаря работе регионального Министерства госжилстройнадзора-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Правила обеспечения россиян средствами индивидуальной защиты обновили
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика