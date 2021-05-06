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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.21 14:00

Мурманский морской торговый порт принял участие в автопробеге в честь Великой Победы

Торжественным гудком Мурманского морского торгового порта открылся митинг у мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который стал финальным аккордом автопробега, посвященного Дню Победы. Организаторы мероприятия - «Комсомольская правда - Мурманск», Дом культуры Ленинского округа г. Мурманска и Мурманский морской торговый порт.

Акцию поддержали десятки мурманских предприятий и организаций. Среди них - мурманский «Дом Дружбы», Мурманская региональная общественная организация содействия развитию культуры «Татарское культурное общество «Якташ», Межрегиональная общественная организация по поддержке женщин «Арктический союз женщин», представители Кольского хуторского казачьего общества, Мурманской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», Росгвардии по Мурманской области и др. Участники автопробега посетили знаковые места Кольского полуострова, связанные с Великой Отечественной войной. Всего - шесть направлений, почти 10 часов пути, свыше четырех десятков участков.

«Символично, что наш заключительный митинг открыли звуки Мурманского морского торгового порта. Он был одной из главных целей фашистских захватчиков. Но наш город и порт продолжали жить и работать. Потому что не было таких вражеских бомб и снарядов, которые могли сломить сопротивление героев Великой Отечественной войны», - сказала на открытии митинга начальник отдела по социальным вопросам, председатель Молодежного совета АО «ММТП» Светлана Рудакова.

В минуты встречи участников автопробега у мурманского Алёши звучали искренние слова признательности ветеранам за Победу и знаковые песни: «Катюша», «Прощайте, скалистые горы», «День Победы». В завершение акции была развернута точная копия Знамени Победы.

«Мы планировали провести наш автопробег ещё в 2020-м, но из-за пандемии коронавируса были вынуждены взять паузу длиной в год. Мы рады, что так много людей поддержали нашу идею. Для моей семьи, меня, коллег День Победы – один из самых важных праздников, и кажется, что самое малое, что мы можем делать, – напоминать себе и другим о событиях Великой Отечественной войны. Это огромная и важная работа. Спасибо всем, кто был с нами, и кого наше мероприятие не оставило равнодушным», - сказала руководитель представительства «Комсомольской правды» в Мурманске Олеся Антанович.

В годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт был одной из главных целей наступления немецко-фашистских захватчиков на Мурманском направлении. Они стремились уничтожить и захватить порт, чтобы прервать доставку грузов для фронта и тыла. В тот период ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своём трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота.

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