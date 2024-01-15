Мурманский морской торговый порт продолжает обрабатывать грузы 24 часа в сутки и без выходных

За прошлую неделю, с 8 января по 14 января, в Мурманском морском торговом порту было выгружено 3636 железнодорожных вагонов, было погружено 1 судно. Общий объём погрузки составил 137411 тонн.

По состоянию на воскресенье, 14 января, на рейде находилось 5 судов (дрейф).

Портовики продолжают обрабатывать грузы 24 часа в сутки и без выходных.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253887%2Fwall-149919532_3573