Мурманская область. Арктика (16+)15.01.24 14:30
Мурманский морской торговый порт продолжает обрабатывать грузы 24 часа в сутки и без выходных
За прошлую неделю, с 8 января по 14 января, в Мурманском морском торговом порту было выгружено 3636 железнодорожных вагонов, было погружено 1 судно. Общий объём погрузки составил 137411 тонн.
По состоянию на воскресенье, 14 января, на рейде находилось 5 судов (дрейф).
Портовики продолжают обрабатывать грузы 24 часа в сутки и без выходных.
Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253887%2Fwall-149919532_3573
Комментарии
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Последние комментарии
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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