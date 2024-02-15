Мурманский морской торговый порт решает широкий спектр социально-экономических задач и уверенно развивается: Сергей Дубовой посетил градообразующее предприятие

На предприятии прошла рабочая встреча главы регионального парламента Сергея Дубового с исполнительным директором АО «ММТП» Павлом Олейником.

- В Мурманском морском торговом порту создаётся задел для успешной деятельности на десятилетия вперед, - подчеркнул руководитель предприятия в ходе встречи. - После реконструкции введён в эксплуатацию причал №2. В результате проведенных работ были значительно улучшены его технические характеристики. Объём инвестиций составил 3,6 млрд рублей. После реконструкции мощность причала увеличится до 5 млн тонн. Также в рамках проекта мы проводим реконструкцию инфраструктуры грузового района №1.

По мнению Сергея Дубового, вклад порта в процесс обживания и развития нашего сурового заполярного края поистине огромный:

- Он является самым крупным транспортным узлом за Полярным кругом, который по праву называют «воротами» в Арктику. Сегодня порт продолжает решать широкий спектр социально-экономических задач и уверенно развивается. Яркий пример – техническая модернизация. Хотелось бы отметить, что в торговом порту продолжается реализация экологической программы. И здесь мы с руководством предприятия занимаем солидарную позицию – есть общая заинтересованность в повышении качества окружающей среды, а значит, создание комфортных условий проживания, забота о будущем нашей области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29466/