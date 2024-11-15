Мурманский морской торговый порт совершенствует и модернизирует работу предприятия в области экологии

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте», на градообразующем предприятии Мурманска разработан комплекс мер по снижению пыления материалов во время перевалочных работ.

Специалисты ММТП рассчитали математическую модель работы пушек пылеподавления. Анализ работы показал, что необходимо изменить высоту пушек и диаметр форсунок.

Как уже ранее сообщалось, на предприятии уже отказались от перевалки пылящих видов угля.

В настоящее время идёт поиск альтернативных грузов: железорудный концентрат, окатыши, антрацит и химические удобрения. Реализуется программа по обновлению оборудования и модернизации причалов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».