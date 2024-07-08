Мурманский морской торговый порт стал «Лучшим предприятием» в конкурсе НТК

В Мурманске отметили День работников морского и речного флота. В торжественном собрании приняли участие сотрудники Мурманского морского торгового порта, Мурманского балкерного терминала и судоходной компании «МАСКО». Их поздравили губернатор Мурманской области Андрей Чибис, первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко, глава муниципального образования город Мурманск, руководители Национальной транспортной компании.

Около 200 работников были отмечены благодарностями министра транспорта РФ, благодарностями, благодарственными письма и почётными грамотами губернатора, Мурманской областной Думы, главы г. Мурманска, профессиональными знаками отличия. 13 работников предприятия удостоены звания «Ветеран порта».

Генеральный директор АО «НТК» Андрей Черников и директор по персоналу и административным вопросам АО «НТК» Кристина Ульянова вручили награды победителям конкурса профессионального мастерства, который был проведён Национальной транспортной компанией. В номинации «Лучшее предприятие» победителем стал Мурманский морской торговый порт. Награду получил исполнительный директор ММТП Павел Олейник. В числе наиболее заметных достижений последних месяцев отмечены ввод в эксплуатацию после реконструкции причала №2, завершение реализация первого этапа проекта по повышению производительности труда на грузовом районе №1, участие в реализации социально значимых программ.

Победители в других номинациях: «Лучший руководитель» среди подразделений АО «ММТП» - заместитель исполнительного директора по корпоративному управлению и имуществу Анжела Сарыбина; «Лучший руководитель» среди подразделений ООО «МБТ» – заместитель директора по производству Константин Огрин; лучший инженерно-технический работник» среди подразделений АО «ММТП» – старший механик комплекса механизации Илья Золотарев; «Лучший инженерно-технический работник» среди подразделений ООО «МБТ» – главный инженер Николай Ильин; «Лучший по профессии» среди подразделений АО «ММТП» – докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №2 Сергей Борецкий; «Лучший по профессии» среди подразделений ООО «МБТ» – докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах участка погрузочно-разгрузочных работ «Апатит» Константин Цыганов; «Лучший коллектив в области безопасности труда» среди подразделений АО «ММТП» - железнодорожный участок дирекции железнодорожного транспорта, а среди подразделений ООО «МБТ» - участок погрузочно-разгрузочных работ «ЖРК», смена №4; «Лучший коллектив» среди подразделений АО «ММТП» - бригада технического обслуживания №1 комплекса механизации; «Лучший коллектив» среди подразделений АО «МБТ» - отдел по работе с персоналом.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255104%2Fwall-149919532_4005