Мурманский морской торговый порт традиционно принял участие в региональной «Ярмарке вакансий»

Сотрудники градообразующего предприятия предложили участникам мероприятия актуальные вакансии и рассказали об условиях работы и карьерных возможностях. Мурманский морской торговый порт – стабильность, перспективная и развивающаяся отрасль, стратегический резерв страны.

- Для нас «Ярмарка вакансий» - дополнительная возможность заявить о себе, нашем дружном коллективе. Мы приглашаем соискателей как на инженерно-технические должности, так и на рабочие. Ждём студентов для прохождения практики. Как показывает опыт, для них это становится отличным карьерным стартом, - рассказала Ирина Сайкова, специалист по подбору персонала ММТП.

Одним из преимуществ порта посетители отметили наличие учебно-курсового комбината, где будущий сотрудник без соответствующего опыта работы может пройти обучение и трудоустроиться на предприятие.

Фото: https://vk.com/murport51