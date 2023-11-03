Мурманский морской торговый порт в октябре 2023 года обработал 85 тысяч тонн каботажных грузов

Как сообщает пресс-служба АО «Национальная транспортная компания», (НТК), стивидорная компания отправила партию строительного материала по Северному морскому пути. На причале №15 на борт балкера «ТГ Арктика» была отгружена партия щебня весом 22,5 тысячи тонн. Груз направлен в порт Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщает пресс-служба НТК.

По словам директора по производству ММТП Виталия Власова, «даже несмотря на более сложную ледовую обстановку, которая складывается на трассе Северного морского пути», порт планирует продолжить реализацию арктической программы.

В настоящее время в порту идёт реконструкция причала №2. Ожидается, что в результате его грузооборот возрастёт до 5 млн тонн, а возможности всего порта превысят 20 млн тонн в год. Работы планируется завершить в текущем году.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253525%2Fwall-149919532_3469