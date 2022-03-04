5 марта на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске пройдёт торжественная церемония открытия 87-го традиционного международного Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся. АО «Мурманский морской торговый порт» выступает партнером Полярной Олимпиады.

Как сообщили организаторы, в этом году планируется провести более 30 соревнований по 11 видам спорта, разыграть 600 комплектов медалей. Состязания пройдут со 2 марта по 3 апреля. В их числе: лыжные гонки, биатлон, конькобежный, горнолыжный и парусный спорт, фигурное катание, хоккей с мячом, национальные виды спорта. Кроме того, пройдут соревнования по мини-футболу на снегу и регби, натурбану, спортивному рыболовству и ориентированию.

Особо отметим, что на базе яхт-клуба АО «Мурманский морской торговый порт» в рамках Праздника Севера пройдет Чемпионат и Первенство России по зимнему виндсерфингу. В них примут участие представители различных городов и регионов России. Масштабным и зрелищным событием Полярной Олимпиады, как и в прошлые годы, станет Мурманский лыжный марафон. Он входит в пятерку лучших марафонов России серии Russialoppet и серию лучших международных марафонов Euroloppet. Ожидается, что старт для спортсменов на дистанции 50 км свободным стилем дадут 26 марта, а 27 марта лыжники будут соревноваться на дистанции 50 км классическим стилем.

«Открытие традиционного Праздника Севера состоится 5 марта на Центральном стадионе профсоюзов. Перед зрителями предстанут сразу несколько тематических сцен, олицетворяющих природную стихию Севера: горы, лёд, ветер и огонь. Также гостей мероприятия ждут световое и лазерное шоу, творческие выступления и, конечно же, поднятие флага и зажжение огня Полярной Олимпиады», - сказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Напомним, традиции проведения Полярной Олимпиады были заложены еще в 30-е годы прошлого века. За всю историю его отменили всего один раз – в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2022 году мероприятия программы Праздника Севера будут проводиться с учетом эпидемиологической обстановки, а также с соблюдением мер по недопущению распространения COVID-19.

«Мурманский морской торговый порт традиционно выступает партнёром Полярной Олимпиады – знакового события в жизни Мурманска и Мурманской области. Это настоящий праздник для спортсменов и всех любителей спорта. В нем ярко проявляются поддержка спорта и физической культуры, приверженность к здоровому образу жизни, сохранение и развитие традиций нашего края», - отмечал исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247917%2Fwall-149919532_2394