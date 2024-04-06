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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.24 10:00

Мурманский областной центр повышения квалификации обучает специалистов здравоохранения уже 35 лет

Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения был основан 1 апреля в 1989 году. Уже 35 лет учреждение оказывает консультативную и методическую помощь организациям здравоохранения в реализации программ непрерывного медицинского обучения, осуществляет образовательную деятельность.

Ежегодно кадровый центр обучает более 6 тысяч человек. В 2023 году было обучено более 6400 человек. 

Также начиная с 2018 года центр повышения квалификация является единственной аккредитационной площадкой в Мурманской области. Аккредитацию проходят порядком 600 человек в год. В 2023 году было аккредитовано 625 человек.

Учреждением широко используются современные информационные образовательные технологии и электронные библиотечные ресурсы, а также симуляционные медицинские тренажёры для отработки практических навыков. Для проведения практических навыков в симулированных условиях оборудованы 10 аккредитационных площадок по 18 специальностям, в том числе 5 площадок оснащены интерком-системой.

На базе кадрового центра работает «горячая линия»  для медицинских работников. Оказывается консультативная помощь не только медработникам, но и студентам, проводятся консультации по вопросам трудоустройства по специальности, предоставляется информация о мерах соцподдержки и служебного жилья в регионе, а также оказывается сопровождение выпускников медицинских вузов по вопросам трудоустройства. В 2023 году на «горячую линию» обратились более 200 человек.

Проводится работа по привлечению кадров: центр активно проводит профориентационную работу в образовательных учреждениях. В 2023 году было проведено более 200 мероприятий. Также организация помогает адаптироваться молодым и вновь приехавших медкадров в регион.  В 2023 году проведена адаптация 150 специалистов.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, с целью создания условий для поиска новых кадров для медицинских организаций и снижение потребности в медицинских кадрах центр взаимодействует с ведущими университетами страны. В 2023 года было принято участие в 13 ярмарках вакансий, также были проведены три мероприятия «Дни Мурманской области». В мероприятиях приняли участие более 1000 студентов, проведено более 400 собеседований, выявлено более 100 заинтересованных потенциальных кандидатов. Приняты на работу по итогам посещения ярмарок вакансий - 11 человек.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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