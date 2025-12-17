Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения победил в конкурсе корпоративных программ в СЗФО

Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения занял 1 место в конкурсе корпоративных программ среди организаций Северо-Западного федерального округа.

Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге. Цель конкурса «Здоровая рабочая среда» — выявление и обмен эффективными практиками по созданию условий труда, способствующих укреплению здоровья персонала и росту производительности.

Северяне представили на конкурс корпоративную программу «Здоровый коллектив». Комплекс мер включает мероприятия по сохранению здоровья сотрудников и профилактике заболеваний, повышению уровня физической активности. В том числе предусмотрены тренинги и семинары для снижения уровня стресса и оборудование комнаты психологической разгрузки. Кроме того, реализуются культурно-досуговые мероприятия, регулярные медосмотры и диспансеризации, поддержание рабочих мест в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими требованиями.

Как отмечает региональное Министерство здравоохранения, в Мурманской области реализуется 81 корпоративная программа укрепления здоровья на базе учреждений здравоохранения, крупных предприятий, а также образовательных и культурных организаций. Корпоративные программы являются важным инструментом для укрепления общественного здоровья, включающим такие направления, как создание мотивации в коллективах для ведения ЗОЖ, стимулирование сотрудников к отказу от вредных привычек и выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний с последующей разработкой корректирующих мероприятий.

