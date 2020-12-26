Мурманский областной Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи второй раз выиграл грант в рамках нацпроекта «Образование»

Два года подряд – в 2019 и 2020 годах – Мурманский областной Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи выигрывает ежегодный конкурс на получение грантов из федерального бюджета для реализации услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также кандидатам в замещающие родители.

Конкурс организует Министерство просвещения Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование».

Создание в Мурманской области эффективной системы родительского просвещения и семейного воспитания стало главной целью проекта. Проделана большая работа по повышению качества оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. В этом году проведено порядка 10 тысяч консультаций, сообщает региональное Министерство образования и науки.