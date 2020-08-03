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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.20 17:30

Мурманский областной драматический театр планируют открыть после реконструкции в первом квартале 2021 года

Выполнение национального проекта «Культура» в регионе стало одной из важных тем прошедшего сегодня оперативного совещания. О ремонте Мурманского областного драматического театра, открытии модельных библиотек и выполнении показателей нацпроекта рассказала заместитель губернатора Елена Дягилева.

Реконструкция драмтеатра выполняется в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В 2020 году на эти цели выделено 394,8 млн рублей, из них более 179 млн рублей из федерального бюджета, из областного – 215,5 млн рублей.

Губернатор Андрей Чибис акцентировал внимание на необходимости держать  реконструкцию театра под особым контролем. «Драматический театр – важнейший для нас объект. Завершение строительных работ и оснащение должны идти строго по графику», – подчеркнул глава региона.

В настоящее время продолжаются ремонтные работы, подъем зрительного зала и устройство витражей, в ближайшее время будут заключены контракты на поставку и монтаж пассажирских лифтов, роспись потолка, облицовку цокольного этажа и установку входной группы.

«Мы также ожидаем решения Министерства культуры России о выделении дополнительного транша в 120 млн рублей из федерального бюджета в сентябре. Транш будет выдан в рамках перемещения средств с 2021 года на 2020, чтобы завершить основные строительные работы и приступить к закупке оборудования в ускоренном режиме, чтобы полностью закрыть работы в 1 квартале 2021 года. Средства планируется использовать на закупку светомузыкального оборудования и отделочные работы в зрительном зале, – пояснила Елена Дягилева. – Основная приёмка строительных работ будет в конце года. К настоящему моменту техническая готовность театра – 69 процентов».

В рамках регионального проекта «Культурная среда» в 2020 году три библиотеки Мурманской области переоснастят по модельному стандарту.  Общая сумма федеральных средств, направленных на эти цели, – 20 млн рублей. Обновленная центральная городская библиотека в Апатитах по плану откроется 26 сентября, центральная детская библиотека  ЦБС Мончегорска – 27 сентября,  библиотека-филиал № 15 Центральной детской библиотеки города Мурманска примет первых посетителей 30 сентября.

Целевой показатель, установленный по региональному проекту на 2020 год, достигнут – это переоснащение трех библиотек по модельному стандарту. По словам Елены Дягилевой, по итогам года показатель будет перевыполнен. Ловозерская библиотека-филиал № 1 стала победителем дополнительного конкурсного отбора Минкультуры РФ. В стадии заключения соглашение о дополнительном выделении межбюджетного трансферта на 5 млн рублей. Учреждение ведет подготовку конкурсных процедур на переоснащение. Открытие обновленной библиотеки запланировано в ноябре 2020 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках регионального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» в сентябре 2020 года откроются виртуальные концертные залы в Мончегорском городском центре культуры, детских школах искусств в Полярном и Ковдоре.  Из федерального бюджета направлено 7,7 млн рублей. Елена Дягилева отметила, что все контракты заключены в полном объеме, исполнение на текущую дату 90 процентов, необходимое звуковое и проекционное оборудование для оснащения поставлено, завершается монтаж.

При значительном объёме вложений важным вопросом становится эффективность использования бюджетных средств и их «отдача» – создание качественного культурного продукта и повышение привлекательности учреждений культуры.

«Все показатели нацпроекта выполняются в срок и на высоком уровне. В этом году лишь один рисковый момент – посещаемость учреждений. Это обусловлено ограничительными мерами из-за пандемии. Мы надеемся, что после их отмены учреждения оперативно вернутся к прежнему ритму, покажут максимально интересные северянам проекты, постановки и мероприятия», – подвела итог Елена Дягилева.

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