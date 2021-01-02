Мурманский областной драматический театр приглашает северян на онлайн-показы новогодних постановок

На новогодних каникулах Мурманский областной драматический театр приглашает жителей Заполярья на онлайн-показы спектаклей.

3 и 5 января в 15.00 северянам представят новогоднюю фантазию «Ёлка для наследника Тутти» по мотивам сказки Юрия Олеши «Три Толстяка».

4 и 6 января в 15.00 жители Мурманской области смогут присоединиться к трансляции спектакля «Сказ о Полярном дне и Полярной ночи». Постановка основана на пьесе заполярной писательницы Надежды Большаковой по мотивам сказок народов Севера.

Подключиться к трансляции спектаклей северяне смогут на странице Мурманского областного драматического театра в социальной сети «ВКонтакте».