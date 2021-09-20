Мурманский областной драматический театр приглашает северян на открытие театрального сезона

22 сентября в Мурманском областном драматическом театре откроется 83-й театральный сезон. На сцене Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова артисты покажут заполярным зрителям спектакль «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя. Начало – в 19.00.

Время действия пьесы перенесено в начало XX века, в эпоху электричества, немого кино и декаданса. Режиссёр-постановщик – художественный руководитель театра Вадим Данцигер. В ролях – заслуженные артисты России Александр Водопьянов, Владимир Равданович и артисты Наталья Волкова, Юлия Гусарова, Алексей Кинк, Наталья Молчанова, Александр Покатнёв, Артём Пономарёв, Ирина Рыдзелева и Галина Серёгина.

В этом месяце северян также ждут спектакли «Сочельник в Манхэттене» (27 сентября), «Тартюф» (29 сентября) и «Ужин с дураком» (30 сентября), которые будут показаны на сцене областной «Кировки», а 26 сентября артисты побывают с гастролями в Териберке с постановкой «Золотой цыплёнок».

Как сообщает региональное Министерство культуры, труппа театра готовится к премьере нового спектакля «Игра» по мотивам пьесы Эрнста Шеффера. Режиссёр-постановщик – художественный руководитель театра Вадим Данцигер – представит современное прочтение известнейшей в европейском театре пьесы. С одной стороны, это детективная история со всеми атрибутами жанра, а с другой стороны – непредсказуемая психологическая игра двух людей, которых разделяют возраст, социальный статус и миропонимание.