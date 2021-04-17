Мурманский областной драматический театр присоединился к всероссийскому фестивалю «23 дня до Победы»

Мурманский областной драматический театр принимает участие во всероссийском театральном фестивале «23 дня до Победы» — в период с 16 апреля по 9 мая театры по всей России сыграют на своих сценах спектакли о Великой Отечественной войне.

Фестиваль организован по инициативе Центрального академического театра Российской Армии при участии Союза театральных деятелей. Название «23 дня до Победы» выбрано не случайно: именно столько шла Берлинская наступательная операция, одна из последних стратегических операций советских войск на европейском театре военных действий, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Операция продолжалась 23 дня — с 16 апреля по 9 мая 1945 года.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в Мурманске в рамках фестиваля будет показан спектакль областного драматического театра «Ты моё воскресенье» – история о первой любви накануне роковых событий Великой Отечественной войны. Спектакль состоится 17 апреля в 19.00.