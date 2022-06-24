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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.22 08:45

Мурманский областной драматический театр завершает творческий сезон премьерным спектаклем

Мурманский областной драматический театр завершает 83-й сезон премьерой. 24 июня северян приглашают на показы спектакля «По Волге до Херсона» с участием автора пьесы Нины Прибутковской.

История, которая легла в основу постановки, написана в необычном жанре исторического анекдота и могла бы произойти в начале XX века. Три известных писателя – Лев Толстой, Максим Горький и Антон Чехов вместе со своими спутницами путешествуют по Волге на пароходе. Они едут в Херсон на премьеру Мейерхольда. Каждый уверен, что поставлена именно его пьеса, а в итоге выясняется, что режиссёр соединил произведения всех трёх писателей в один спектакль. Это, конечно, вызывает бурю эмоций, размышлений и необычных ситуаций. Режиссером спектакля выступил художественный руководитель Драмтеатра Вадим Данцигер. Приобрести билеты можно в кассах учреждения и на сайте.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом сезоне театр представил зрителям шесть премьер, в том числе спектакли малой сцены и постановки для детей.

Напомним, что в декабре минувшего года учреждение возобновило работу в здании на проспекте Ленина после масштабной реконструкции.

Кроме того, 26 июня 89-й театральный сезон завершается в Мурманском областном театре кукол. Напомним, что в этот день маленькие северяне посмотрят спектакль «Аленький цветочек». Благодаря новому оборудованию, закупленному театром в рамках госпрограммы «Культура», трансляцию постановки смогут увидеть воспитанники социальных учреждений Кольского Заполярья.

Фото: https://quicktickets.ru/murmansk-teatr-kukol/e107.

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