Мурманский областной драмтеатр представит премьеру спектакля «Мурманский вальс»

Областной драмтеатр приглашает жителей и гостей региона на премьеру спектакля «Мурманский вальс», который создан специально к 87-летию Мурманской области. Постановка основана на пьесе актера заполярного театра Михаила Романенко и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она рассказывает историю Мурманска и его жителей через призму судеб главных героев — Мани и Мишки, рожденных в День Победы.

Спектакль переносит зрителей в атмосферу города с непростой судьбой, где переплетаются истории портовиков, подводников, учителей и медсестер. В постановке органично сочетаются лирические мотивы и драматические повороты судьбы, а музыкальное сопровождение мурманского композитора Владислава Сташинского создает особое настроение северного вальса.

Режисёер-постановщик Николай Гадомский вместе с творческой командой драмтеатра создал спектакль, который раскрывает душу заполярной столицы. В работе над постановкой участвовали художник Федор Архипов, балетмейстер Вячеслав Бурцев и художник по свету Павел Куделькин. В главных ролях заняты заслуженный артист России Владимир Равданович и артисты театра: Диана Артемова, Николай Акулов, Екатерина Акулова, Юлия Романенко и другие. Спектакль рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет и доступен по федеральной программе «Пушкинская карта».

«Мурманский вальс» — это история о любви и верности, о непростых судьбах северян и вечных ценностях, которые объединяют поколения. Премьерные показы состоятся 30 и 31 мая в 19.00.

Постановка реализована в рамках регионального стратегического плана «На Севере — жить!». Одна из ключевых задач плана — поддержка театрального искусства в регионе и создание новых значимых проектов, которые обогащают культурную жизнь Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/