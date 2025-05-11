Мурманская область. Арктика (16+)11.05.25 08:45
Мурманский областной драмтеатр приглашает северян на уличный концерт, посвящённый 80-й годовщине Великой Победы
В Мурманске 11 мая в 14.00 состоится концерт «Поют артисты о войне», посвящённый 80-й годовщине Великой Победы.
В Мурманске 11 мая в 14.00 состоится концерт «Поют артисты о войне», посвящённый 80-й годовщине Великой Победы.
Как сообщает vk.com/murmanculture, у памятника «Пограничникам Арктики» (сквер у областного драматического театра на просп. Ленина, 49) артисты областного драматического театра исполнят песни военных лет, прочитают стихотворения советских поэтов и письма с фронта.
Вход свободный. (6+)
Фото и видео: https://vk.com/video-623014_456239557
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