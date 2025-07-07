Мурманский областной драмтеатр с аншлагом открыл гастроли в Санкт-Петербурге

Мурманский областной драматический театр на прошлой неделе начал свои гастроли в культурной столице России с оглушительного успеха. Спектакль «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Николая Гадомского собрал полный зал в Академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской.

Петербургская публика тепло приняла северных артистов, наградив их бурными овациями. Напомним, что это первые гастроли театра в Санкт-Петербурге с 1958 года. Успешный старт подтверждает высокий профессиональный уровень коллектива и востребованность театрального искусства Кольского Заполярья.

«Это историческое событие для нашего театра. Впервые за долгие годы мы представляем свое искусство на одной из самых престижных сцен страны. Аншлаг на первом же спектакле — лучшая оценка нашей работы», — отметила директор заполярного театра Светлана Асташенкова.

Гастроли продолжились и 4 июля спектаклем «Месье Амилькар, или Человек, который платит», билеты на который уже распроданы более чем наполовину. Завершилась гастрольная программа 5 июля детским спектаклем «Остров непослушания».

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, такие высокие результаты стали возможны благодаря поддержке правительства Мурманской области театрального искусства в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Ярким примером успешной работы в этом направлении стала постановка «Зойкина квартира», премьера которой состоялась в 2024 году. Спектакль получил признание как у зрителей, так и у профессиональных критиков, а также был удостоен награды за лучшую сценографию на II Международном театральном фестивале «Арктическая сцена».

Фото (пресс-служба Мурманского областного драматического театра): https://gov-murman.ru/info/news/549885/#&gid=1&pid=10