Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова удостоен главных наград Всероссийского конкурса

В рамках XI Всероссийского съезда руководителей методических служб в сфере народного творчества подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса «Лучший дом (центр) народного творчества Российской Федерации 2025 года». Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова стал обладателем сразу нескольких наград.

Как сообщает vk.com/murmanculture, конкурс, организованный Государственным российским домом народного творчества имени В.Д. Поленова совместно с ассоциациями домов народного творчества федеральных округов, проходил в течение всего 2025 года. Его цель – выявление и обобщение перспективного опыта региональных методических служб в сфере народного творчества и нематериального культурного наследия.

Мурманский областной Дворец культуры стал победителем первого этапа конкурса в Северо-Западном федеральном округе в номинации «Сохранение и развитие жанров народного творчества, нематериального этнокультурного достояния». Во втором, федеральном этапе конкурса, учреждение удостоено диплома лауреата III степени.

Кроме того, в рамках ежегодного рейтинга событий региональных домов народного творчества Всероссийский фестиваль-праздник народного творчества и традиций «Вместе мы – Россия!» признан «Событием года – 2025». За организацию и проведение этого масштабного мероприятия областной Дворец культуры получил ещё один почетный диплом.

Конкурсная комиссия отметила значительный вклад учреждения в сохранение и развитие народного творчества Заполярья, а также высокий уровень организации мероприятий, способствующих укреплению межрегиональных культурных связей.