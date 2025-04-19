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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.25 08:40

Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова приглашает на областной фестиваль традиционной культуры «В северной сторонке»

В фестивале 26 апреля примут участие не только известные фольклорные коллективы и ансамбли народной песни, но и талантливые мастера декоративно-прикладного искусства, представляющие уникальные традиционные виды рукоделия — от вышивки и резьбы по дереву до гончарного дела и ткачества. Каждая работа, представленная на выставке, расскажет свою историю и перенесет вас в атмосферу давно ушедших эпох.

Как сообщает vk.com/odkkirova, гостей фестиваля ожидает интересная и насыщенная программа, ориентированная на публику разных возрастов.

С 14.00 начнут работу площадки:

• «Играем и танцуем в северной сторонке» - мастер-классы от коллективов-участников по изучению народных игр и танцев;

• Мастер-классы по традиционным видам декоративно-прикладного искусства;

• Видеофильмы по объектам нематериального этнокультурного достояния Мурманской области;

• «Кольские традиции» - увлекательный квест-игра для школьников;

• «Раскрась традицию» - площадка для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

• «Живая старина» - выставка предметов русского (поморского), саамского, коми-ижемского быта;

• Фотовыставка по объектам нематериального этнокультурного достояния Мурманской области.

Кульминацией фестиваля станет концерт лучших творческих коллективов Мурманской области. В программе песни и танцы разных регионов России, народов, исторически проживающих на территории Мурманской области, песни о Севере. А после концерта всех зрителей пригласят закружиться в хороводе вместе с участниками фольклорных коллективов на хороводной вечёрке от Русского национального культурного центра «Рябиновый край». (6+)

 

 

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457296672%2F7084945d2977468ec9

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