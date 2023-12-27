Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова приглашает северян на концерт «Рождественские встречи»

На протяжении долгих лет участники хора «Встреча друзей», фольклорного ансамбля «Беломорье» и ансамбля украинской песни «Джерела» приглашают в начале года на свой традиционный концерт.

13 января в 15.00 для гостей «Кировки» прозвучат рождественские песни, колядки, произведения лирического характера, поморские плясовые, песни советских композиторов и украинские шуточные песни.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457279488%2Falbum-23902826_00%2Frev