Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова приглашает жителей Мурманска на захватывающий концерт «Я люблю тебя, Россия!»

Он состоится 21 апреля в 15.00. Ансамбль танца «Сполохи» представит яркий и эмоциональный концерт, наполненный любовью к Родине и весенним настроением.

Как пишет vk.com/odkkirova, весна для каждого из нас символизирует время перемен, новых возможностей и обновлений. Это время, когда всё вокруг просыпается от зимней спячки и начинает мечтать о чём-то новом и свежем. А участники ансамбля танца «Сполохи» готовы подарить зрителям незабываемые впечатления, отвлечь от повседневных забот и проблем, окунуть в мир музыки, танца и радости.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу весеннего праздника и ощутить бурю эмоций от выступления талантливых артистов. Приходите на концерт «Я люблю тебя, Россия!» ансамбля танца «Сполохи» и получите заряд позитивной энергии на целую весеннюю неделю. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457283099%2Falbum-23902826_00%2Frev