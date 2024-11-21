Мурманский областной художественный музей обзавёлся современным оборудованием для хранения экспонатов и информационными стендами

Новое оснащение было закуплено и установлено при поддержке нацпроекта «Культура».

На всех площадках музея были установлены информационные терминалы для размещения актуальных сведений в фото- и видеоформате о проводимых музеем выставках, мероприятиях, мастер-классах и других событиях. В отделе народного искусства и ремёсел введена в работу интерактивная сенсорная панель, на которой можно ознакомиться с картой бытования традиционных художественных ремесел Мурманской области, а также интерактивный стол для размещения полезной информации.

Для максимальной доступности посетителей к большему количеству музейных предметов в главном здании музея в постоянной экспозиции «Открытое хранение живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства России» была установлена световоздушная витрина для скульптуры с подиумами, а также модульно-секционная конструкция для вертикального, горизонтального хранения и демонстрации экспонатов (например, икон и живописи). Для работы с посетителями с ограниченными возможностями по зрению в главном здании и Культурно-выставочном центре Русского музея были установлены подиумы для тактильных скульптур.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, чтобы обеспечить физическую сохранность предметов музейного фонда было приобретено оборудование для хранения живописи, графики и климатическое оборудование: климатическая витрина, осушители, увлажнители, мойки воздуха. Также начал использоваться широкоформатный бесконтактный планетарный сканер для оцифровки музейных предметов. С его помощью можно получить электронное изображение работ, не подвергая их при этом механическому воздействию и способствуя сохранности музейной коллекции.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/