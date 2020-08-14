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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.20 12:45

Мурманский областной художественный музей открылся для посещений

Главное здание Мурманского областного художественного музея и отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея» вновь открыты для посещений. В музее строго соблюдаются противоэпидемические требования.

Посетителей просят быть в масках, пройти термометрию на входе и соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. Каждые два часа проводится обработка поверхностей дезинфицирующими средствами.

«Разработаны маршруты для разграничения потоков движения, чтобы максимально ограничить взаимодействие посетителей. Специалисты музея следят, чтобы  в залах одновременно находились не более 5 человек. В некоторых залах – до трёх человек, в самых больших – до 20 посетителей», – сообщили в пресс-службе учреждения.

В главном здании на ул. Коминтерна, 13 работают постоянные экпозиции, представлена живопись Владимира Скокленева из собрания музея к юбилею художника, выставки «Дизайнеры парфюмерных флаконов», «Живопись Никиты Духно» и «Большая картина. Посетить их можно с понедельника по пятницу - с 11 до 19 часов.

В КВЦ Русского музея на ул. Софьи Перовской, 3 открыта экспозиция памяти экипажа атомной подводной лодки «Курск», выставка фарфоровой пластики из коллекции мурманчанки Анны Макаровой «Счастливое детство», выставка живописи и декоративно-прикладного искусства к 70-летию мастера по текстилю Виктории Зубицкой. Представлены работы изобразительного и декоративно-прикладного творчества художников Мурманска и Мурманской области. Также открыта экспозиция знаменитого художника-графика Александра Харшака к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Посетить их можно со среды по воскресенье - с 11.00 до 19.00

Как сообщает региональное Министерство культуры, специалисты музея просят северян в возрасте старше 65 лет повременить с посещением, и побывать на онлайн-экспозициях.

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