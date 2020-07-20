Мурманский областной художественный музей получил диплом международного фестиваля музеев «Интермузей»

«Интермузей» – важнейшее событие в культурной жизни всего мира. Сегодня это единственный̆ в мире масштабный̆ музейный фестиваль, в котором ежегодно участвуют сотни российских и зарубежных музеев.

На протяжении многих лет фестиваль «Интермузей» формирует представление о традициях, тенденциях и технологиях в работе современного музея.