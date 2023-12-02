Мурманский областной художественный музей представляет выставку «Метаморфозы виолончели»

На выставке представлены живописные и графические произведения из собрания музея, героиней которых выступает виолончель. Лёгкостью и изяществом отличается произведение Никиты Духно, где музыкальному инструменту отведена сольная партия - центральное место в живописной композиции. Графические произведения Дмитрия Малышева отличаются лаконичными, простыми и ясными приёмами выражения.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, виолончель (от violone — «контрабасик; маленький контрабас», уменьшительно-ласкательное от viola) — это смычковый музыкальный инструмент с четырьмя струнами, по высоте звучания занимает промежуточное положение между более высоким альтом и низким контрабасом.

Контрабас и гитара – как старшие родственники в семье виолончели, ненавязчиво звучат рядом с ней, органично дополняя музыкальную партию живописных произведений.

Выставка будет работать в главном здании музея по 24 декабря.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457262677%2Fwall-11742142_19641