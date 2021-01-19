Мурманский областной художественный музей приглашает!

На этой неделе посетителей музея ждёт перевоплощение в древнего человека, погружение в мир иллюстрации и декоративно-прикладного искусства.

20 января в главном здании Художественном музее откроется выставка иллюстраций к произведениям Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

Выставка приурочена к 195-летию со дня рождения писателя.

Михаил Салтыков-Щедрин – мастер острого слова, сатира которого актуальны и сегодня. Кроме писательской деятельности, Салтыков-Щедрин вошел в историю как журналист, редактор журнала «Отечественные записки», Рязанский и Тверской вице-губернатор. Салтыков-Щедрин являлся мастером острова слова и автором многих афоризмов, а его произведения до сих пор очень актуальны.

На выставке будут представлены работы Анны Николаевны Пискаревой - графика, члена Союза художников СССР.

22 января в главном здании художественного музея откроется выставка «Текстиль Надежды Маркиной».

Надежда Игнатьевна Маркина – член Союза художников Российской Федерации, мастер декоративно-прикладного искусства. Надежда Игнатьевна работает педагогом дополнительного образования в Первомайском доме детского творчества города Мурманска.

В экспозиции будут представлены лоскутные покрывала, панно, кругляши, изделия марийской народной вышивки.

23 января в 17.00 музей приглашает на мероприятие «Счастье» в главном здании Мурманского областного художественного музея, гости которой смогут создать тряпичный оберег своими руками.

Кукла «Счастье» – персональная кукла, её нужно делать для конкретного человека, с хорошими мыслями и хорошими пожеланиями. На мастер-классе посетители сделают своё, личное, настоящее счастье.

Посетители познакомятся с традиционной тряпичной куклой на экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».

Запись по телефону 45-63-10.