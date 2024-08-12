Мурманский областной художественный музей приглашает на лекцию ко Дню Лувра

Она состоится 14 августа в 15.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея. Лекция «История Лувра» посвящена Дню рождения Лувра, двери которого впервые были открыты для публики 10 августа 1793 года.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, Лувр — один из крупнейших и самый популярный художественный музей мира, расположенный в центре Парижа. Несомненно, каждый знает знаменитейшие произведения, которые хранит музей. Это и «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, полотно Теодора Жерико «Плот медузы», произведшая фурор в религиозной Европе, статуя «Амур и Психея» скульптора Антонио Канова и, конечно, «Ника Самофракийская» (II век до н.э.). Но и стенам этого музея тоже есть что рассказать, ведь история самого здания скоро будет насчитывать уже тысячу лет.

На лекции участники узнают, как создавался музей, какие события удалось пережить зданию, и какой облик оно имеет сейчас.

В заключении мероприятия посетителей ждёт показ фильма об этом интереснейшем музее.

Информация и запись по телефону 45-63-10. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266214%2Falbum-11742142_00%2Frev