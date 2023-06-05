Мурманский областной художественный музей приглашает на мероприятие «Мечтательный мир Поля Гогена»

7 июня, в день 175-летия со дня рождения французского художника Поля Эжена Анри Гогена, состоится мероприятия в Мурманский областной художественный музей. Начало в 15 часов. (7+)

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, на мероприятии «Мечтательный мир Поля Гогена» участники не только познакомятся с жизнью и творчеством одного из крупнейших представителей постимпрессионизма Поля Эжена Анри Гогена, но и нарисуют пейзаж, попробовав взглянуть на окружающий мир глазами художника.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457260136%2Falbum-11742142_00%2Frev